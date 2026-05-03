Senza documenti e con tanti precedenti per spaccio | era irregolare sul territorio

Durante i controlli effettuati nel Vco nei giorni festivi del 25 aprile e del 1° maggio, sono state identificate due persone senza documenti e con numerosi precedenti per spaccio. Le operazioni, coordinate dal questore di Verbania, hanno portato all’allontanamento di questi cittadini stranieri irregolari sul territorio. Le verifiche sono state svolte nell’ambito di una serie di attività di monitoraggio degli spazi pubblici.

Controlli serrati nel Vco durante i ponti festivi del 25 aprile e del 1° maggio. Le attività di monitoraggio del territorio, disposte dal questore di Verbania, hanno portato all'allontanamento di due cittadini stranieri irregolari.Precedenti per spaccioDurante un posto di blocco della polizia.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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