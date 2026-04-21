Napoli spaccio in piazza Bellini | arrestato 29enne irregolare con precedenti

A Napoli, in piazza Bellini, la polizia ha arrestato un uomo di 29 anni, irregolare e con precedenti, sorpreso mentre si stava impegnando in una cessione di droga. Durante l'intervento, gli agenti hanno trovato e sequestrato marijuana nascosta in una fioriera nelle vicinanze. L’uomo è stato portato in commissariato, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per approfondire il caso.

Sorpreso durante una presunta cessione di droga in piazza Bellini: la Polizia arresta un 29enne e sequestra marijuana nascosta in una fioriera.. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 29enne di origini gambiane, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Bellini, hanno notato un uomo che, dopo aver ricevuto del denaro da un altro soggetto, stava prelevando qualcosa da una fioriera; tuttavia, i due, accortisi della presenza dei poliziotti, hanno interrotto l’iter criminoso, allontanandosi in direzioni opposte.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli, spaccio in piazza Bellini: arrestato 29enne irregolare con precedenti Notizie correlate Leggi anche: Napoli, spaccio di droga a piazza Carlo III: arrestato 25enne con hashish e contanti Si aggira con atteggiamento sospetto per le strade di Messina, 29enne arrestato per spaccioUn arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: 13 arresti a Napoli, colpito il clan Contini: indagine partita da appunti manoscritti sullo spaccio di droga; Cocaina e marijuana a domicilio, azzerate due piazze dei Contini; Sorpreso con la droga in piazza a Napoli: arrestato 33enne gambiano; Piazza Carlo III: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato arresta un 25enne. Spaccio per il clan Contini, scoperto il ‘ballo delle piazze’ itinerantiI tre ras dello spaccio del clan Contini si scambiavano la gestione delle piazze itineranti. Il tourbillon sarebbe stato deciso da Catena, Scudiero e Galiero ... internapoli.it Da ‘o Biondo al nipote del boss Bosti, il cambio di gestione della piazza di spaccioGiovanni 'Giannino' Scudiero sarebbe subentrato nella gestione della piazza di spaccio itinerante di cocaina, sostituendo Emanuele 'o Biondo Catena nel febbraio 2023. Il nipote del boss Patrizio Bosti ... internapoli.it È morto a 54 anni l'imprenditore Luca Iannuzzi, titolare e funder del Nabilah Group. Con passione e impegno aveva recuperato e aperto ScottoJonno nella Galleria Principe di Napoli oltre al suo Archivio Storico al Vomero sempre nel segno del suo amore per - facebook.com facebook A Napoli la decima tappa del tour 2026 di Imprese Vincenti. A Città della Scienza l'evento sulle eccellenze imprenditoriali. #ANSA x.com