Sentivamo il dovere di dare un segnale Giorgio Gori ripensa al legame tra Bergamo e Bucha Poi sprona l’Europa | Frenata da troppe divisioni

Da quasi due anni nel Parlamento europeo, Giorgio Gori si rivolge ancora alla città di Bergamo, ripensando al legame con Bucha. Ricorda l’importanza di dare un segnale e invita l’Europa a superare le divisioni che frenano l’azione comune. Dal quindicesimo piano a Bruxelles, osserva la situazione e mantiene vivo il collegamento con il passato e le sfide attuali.

Dal quindicesimo piano del Parlamento europeo di Bruxelles, dove da quasi due anni si è aperta la sua nuova stagione politica, Giorgio Gori continua a guardare verso Bergamo. Tra industria, scenari internazionali e nuovi equilibri comunitari, resta forte il richiamo che porta a Bucha, la città ucraina legata alla Città dei Mille da un gemellaggio nato nel pieno dell’invasione russa nella primavera del 2022. A Bruxelles l’ex sindaco di Bergamo ha accolto gli studenti della quinta Informatica (sezione IA) dell’ Istituto Paleocapa, young ambassador dell’ Unione Europea, al termine di un percorso dedicato alle istituzioni comunitarie e alla sostenibilità.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

“Next Stop Europe” arriva a Bruxelles, i giovani di Albino accolti in Parlamento da Giorgio GoriSi è concluso il 24 e il 25 febbraio a Bruxelles “Next Stop Europe: Albino a Bruxelles”, il progetto civico promosso da InAlbino e Why Lab , con una...

Elezioni comunali. Il sindaco Apicella: "Ho il dovere di dare seguito al lavoro avviato"L'annuncio del primo cittadino: "Completare i progetti in corso e affrontare con maggiore determinazione le sfide future" “Cinque anni fa è nato un...