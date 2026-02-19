Elezioni comunali Il sindaco Apicella | Ho il dovere di dare seguito al lavoro avviato

Il sindaco Michele Apicella ha deciso di candidarsi nuovamente alle prossime elezioni comunali di Trentola Ducenta, motivato dalla volontà di portare avanti i progetti avviati. Apicella spiega di sentirsi in dovere di completare le opere in corso, come le nuove strade e le strutture sportive, e di voler rafforzare l’amministrazione locale. La sua scelta arriva dopo mesi di consultazioni con cittadini e assessori, e mira a garantire continuità al lavoro intrapreso. La campagna elettorale si avvicina, e le sue intenzioni sono chiare.

L'annuncio del primo cittadino: "Completare i progetti in corso e affrontare con maggiore determinazione le sfide future" "Cinque anni fa è nato un progetto civico per Trentola Ducenta - dichiara Apicella - Una scelta precisa e consapevole: mettere al centro la città, i suoi bisogni reali e il benessere quotidiano delle famiglie, delle attività commerciali, dei giovani e degli anziani. Un percorso avviato senza simboli di partito e senza logiche di appartenenza, ma fondato su responsabilità, competenza e visione amministrativa". Poi prosegue. "In questi anni l'Amministrazione ha affrontato criticità complesse, ristabilito metodo e programmazione nell'azione dell'Ente, avviando un processo di cambiamento e rinnovamento che ha restituito credibilità istituzionale e dato nuovo impulso alla comunità.

