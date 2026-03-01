Next Stop Europe arriva a Bruxelles i giovani di Albino accolti in Parlamento da Giorgio Gori

Si è concluso il 24 e il 25 febbraio a Bruxelles "Next Stop Europe: Albino a Bruxelles", il progetto civico promosso da InAlbino e Why Lab, con una due giorni nel cuore delle Istituzioni europee, accolti dall'europarlamentare bergamasco Giorgio Gori. Un'esperienza intensa e formativa che ha permesso ai giovani partecipanti di conoscere da vicino il funzionamento dell'Unione Europea, visitando la Casa della Storia Europea e il Parlamento Europeo, nel cuore del quartiere europeo di Bruxelles. La visita al Parlamento è stata introdotta da una funzionaria dell'Istituzione, che ha illustrato ai ragazzi la nascita e l'evoluzione dell'assemblea parlamentare europea, spiegandone ruolo, competenze e funzionamento.