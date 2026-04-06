Tra giovedì 9 e venerdì 10 aprile, l’autostrada A1 sarà chiusa temporaneamente tra Ceprano e Frosinone a causa di lavori sul manto stradale. La chiusura interesserà il tratto in direzione di Roma, con conseguenti deviazioni del traffico. Le autorità hanno predisposto percorsi alternativi per gli automobilisti che devono attraversare questa zona in quei giorni. La chiusura durerà per tutta la durata dei lavori, che si svolgeranno nelle ore diurne.

Tra giovedì 9 e venerdì 10 aprile, l’autostrada A1 subirà un blocco temporaneo nel segmento tra Ceprano e Frosinone per interventi al manto stradale, influenzando il traffico in direzione di Roma. L’operazione di riqualificazione della pavimentazione inizierà alle ore 22:00 di giovedì e si protrarrà fino alle 6:00 della mattina seguente. L’interruzione riguarderà esclusivamente il senso di marcia verso la capitale, rendendo necessario un cambio di percorso per chiunque transiti in quell’area durante la notte. Il piano di aggiramento tra Ceprano e Frosinone. Per superare il tratto chiuso, Autostrade ha predisposto un sistema di deviazioni obbligatorie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A1 bloccata tra Ceprano e Frosinone: ecco le deviazioni per Roma

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L'ASD Città di Ceprano Calcio si stringe con profonda commozione attorno al proprio dirigente Danilo Lucatelli e alla sua famiglia per la scomparsa della cara madre. In un momento così doloroso, tutto il popolo giallonero, la società, la dirigenza, lo staff tecnic facebook