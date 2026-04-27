A1 cantieri e deviazioni notturne | settimana di chiusure nel nodo modenese

Nella notte tra lunedì 27 aprile e i giorni successivi, sull'Autostrada A1 in direzione Milano sono in programma diverse chiusure e deviazioni notturne. La società che gestisce la rete autostradale ha annunciato interventi programmati per consentire lavori di manutenzione e miglioramenti alla viabilità. Le chiusure interesseranno varie tratte e saranno seguite da indicazioni per le alternative da seguire durante le ore di intervento.

Settimana di cantieri e deviazioni notturne per chi viaggia sull'Autostrada A1 in direzione Milano. Autostrade per l'Italia ha programmato una serie di chiusure che interesseranno il nostro territorio a partire dalla serata di oggi, lunedì 27 aprile, per consentire il regolare svolgimento di.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Cantieri stradali nel Veronese: chiusure notturne in arrivo sulla TranspolesanaIn A4 avranno luogo interventi per il rifacimento della pavimentazione tra Desenzano e Peschiera, mentre sulla SS434 riguarderanno il tratto tra San... Autostrada A14, lavori e chiusure nel tratto riminese: deviazioni e date dei cantieriSulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21 di questa sera, martedì 14, alle 6 di mercoledì... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: A1, cantieri e deviazioni notturne: settimana di chiusure nel nodo modenese; Viabilità Mugello e Alto Mugello, tutti i cantieri e le modifiche al traffico fino all’estate 2026; Traffico sostenuto nel weekend del 25 aprile, con picchi nella giornata di venerdì: i dettagli; Viabilità nel Mugello e Alto Mugello, ecco tutte le strade con cantieri, sensi unici alternati e chiusure fino all’estate 2026. I cantieri - facebook.com facebook Pnrr, Oristano vede il traguardo: «Cantieri verso la chiusura» x.com