Salvamento tre italiani nella prima enciclopedia su 45 secoli di storia di salvataggi e salvatori

Tre italiani sono stati inseriti nella prima enciclopedia dedicata a 45 secoli di storia di salvataggi e salvatori. Tra i protagonisti figura il presidente della Federazione Italiana Nuoto, in carica da circa venticinque anni e nato nel 1954. La pubblicazione raccoglie figure e avvenimenti significativi nel campo dei salvataggi, offrendo uno sguardo storico su questa lunga tradizione.

Roma, 12 apr. (askanews) – Il presidente della Federazione Italiana Nuoto da un quarto di secolo Paolo Barelli, classe 1954. Il presidente della sezione Salvamento della Fin Giorgio Quintavalle, classe 1972. L’atleta genovese Nicolò Di Tullio classe 1994. Sono i tre italiani entrati a buon diritto nella storia mondiale del soccorso acquatico grazie alla pubblicazione in questi giorni della prima Enciclopedia Mondiale del Salvamento”, opera di servizio e documentazione scaricabile gratuitamente on-line da qualche giorno e disponibile anche in versione libro. Tra gli altri anche la Regina Elisabetta II, Kirsty Coventry, Michael Phelps, la Principessa Charlesene di Monaco.🔗 Leggi su Ildenaro.it Sinner, Musetti e Darderi nella storia: prima volta di tre italiani agli ottavi agli Australian Open!C’è un’alba nuova che si leva sui campi azzurri di Melbourne, e porta con sé il colore dell’Italia. Cobolli trionfa ad Acapulco: per la prima volta nella storia tre italiani in top 15 nel ranking | La nuova classifica AtpNon è stato un grande inizio di stagione per Jannik Sinner, ma il tennis italiano continua a regalare e regalarsi soddisfazioni.