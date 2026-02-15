Seconda categoria | il Monzone è chiamato a reagire Ricortola e Villafranchese vogliono insistere Gran derby Pontremoli-Gragnolese Serricciolo occasione di riscatto

Il derby tra Pontremoli e Gragnolese si gioca oggi pomeriggio alle 15, dopo che il Monzone ha subito una sconfitta pesante e cerca di risollevarsi. Ricortola e Villafranchese vogliono invece continuare la loro striscia positiva e rafforzare la posizione in classifica. La partita, diretta dall’arbitro Pennoni di Carrara, rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre di migliorare il proprio rendimento. Nella stessa giornata, Serricciolo ha una chance concreta di riscattarsi dopo le ultime uscite deludenti.

Oggi pomeriggio (ore 15) si disputa uno dei match più sentiti della 21ª giornata di Seconda categoria: il derby tra Pontremoli e Gragnolese diretto dall'arbitro Pennoni di Carrara. Il Pontremoli vuole rilanciarsi e tenere a distanza una diretta rivale dei playoff che arriva invece con il vento in poppa. Al campo 'Giannetti', invece, si affrontano Monzone e Valfreddana. Dopo la recente e netta sconfitta subita in casa del San Vitale, ci si interroga sulle possibilità di riscatto della squadra biancorossa del Monzone guidata da Mastrini. Quali sono le probabilità di rimettersi in moto? Non molte, per la verità, ma potrebbero aumentare decisamente se la squadra riuscisse a concentrarsi completamente sull'obiettivo della vittoria e, soprattutto, giocasse con attenzione difensiva per evitare di subire reti.