Prima e Seconda categoria Corsanico solo in vetta Il Massarosa è in crisi

Un aumento di tensione nel campionato si verifica perché Corsanico mantiene la vetta, mentre il Massarosa attraversa un momento difficile. La gara di domenica ha visto le squadre versiliesi impegnate in battaglie decisive, con alcune formazioni che cercano di risollevarsi. I risultati più recenti hanno confermato la posizione di testa di Corsanico, mentre il Massarosa fatica a trovare continuità. La classifica si sta ridefinendo dopo questa giornata.

Domenica di allunghi in vetta sia in Prima sia in Seconda nei gironi A in cui sono impegnate le squadre versiliesi. Dopo 22 giornate di campionato e ad 8 turni dalla conclusione la situazione è più avvincente che mai. In Prima categoria la Carrarese Giovani battendo 1-0, su rigore al 92’ dell’ex Camaiore Da Pozzo, l’ Atletico Lucca nello scontro diretto al vertice si è portato a +4 sugli stessi rossoneri lucchesi. Al 3° posto a -6 dalla vetta Porcari (tornato al successo, dopo l’avvicendamento in panchina Betti-Cardella, battendo 2-0 la Fologor Marlia) e Capezzano Pianore: la squadra di Riccardo Coli (priva degli squalificati capitan Mattia Pacini, Luca Barsotti e degli infortunati Pardini, Baldi e Domenci) ha pareggiato 3-3 contro il Corsagna andando avanti prima 1-0 con Toma, poi 2-1 con Scaranna ed infine venendo controsorpassati dai neroverdi ospiti per poi chiudere sul 3-3 grazie alla rete del difensore Sacchelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

CALCIO, SECONDA CATEGORIA. Big-match a Massarosa. Fuori il CorsanicoIl massese Corsanico perde la partita contro il Don Bosco Fossone, causa una prestazione sottotono.

Prima e Seconda categoria. Torrelaghese: gran punto. Il Corsanico sale in vettaLa Carrarese Giovani ha preso il comando del girone A in Prima categoria, dopo aver vinto tutte e tre le partite sotto la guida di Raffaele Moriani, ex tecnico di Pietrasanta e Camaiore.

Prima e seconda categoria. Corsanico solo in vetta. Il Massarosa è in crisiDomenica di allunghi in vetta sia in Prima sia in Seconda nei gironi A in cui sono impegnate le ... msn.com

Prima e Seconda categoria: 3 società multate, 9 giocatori squalificati, 2 turni di stop a mister RodolfiRIETI - Arrivano i provvedimenti disciplinari dopo la seconda giornata dei campionati regionali di Prima e Seconda categoria. Ammenda per l’Alba Cittareale in Prima categoria ed altre due società ... ilmessaggero.it

