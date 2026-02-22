calcio seconda categoria big match a massarosa fuori il corsanico

Il massese Corsanico perde la partita contro il Don Bosco Fossone, causa una prestazione sottotono. La squadra di casa conquista i tre punti grazie a un gol decisivo nel secondo tempo. La sconfitta complica le possibilità di classifica del Corsanico, che era pensato come uno dei favoriti del campionato. La partita si è giocata sotto un cielo grigio e con un campo scivoloso, rendendo difficile il gioco per entrambe le squadre.

In Seconda categoria è pure qui la 22ª (7ª di ritorno). Le due prime della classe sono una in casa e l’altra fuori: il Massarosa ospita il Pontremoli (a -3 dalla vetta) nel big-match diretto da Ghenea di Livorno; il Corsanico fa visita al Don Bosco Fossone (fischia Della Rocca di Pisa). In trasferta anche il Salavetitia Seravezza (a -4 dalla vetta) che va dal fanalino di coda Atletico Carrara dei Marmi (Benkhaoudane di Pisa). Qui Massarosa (41 punti). Dopo aver fatto solo un punto e un gol nelle ultime tre gare, ci si attende una reazione. Assenti capitan Bartoli, Axel Misuri, Simonini, Parducci, Tomei, Di Ciolo, Pezzini, Del Dianda e il portiere Lunardini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

DALLA SERIE D ALLA SECONDA CATEGORIA. Seravezza a Scandicci, in casa Camaiore e Real FQ. Ma domani il clou è Corsanico-MassarosaIl Seravezza scende in campo a Scandicci, una partita che potrebbe influenzare la corsa alla promozione in Serie D.

