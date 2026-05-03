Recentemente, la Securities and Exchange Commission ha aggiornato le sue linee guida, inserendo XRP tra gli asset considerati idonei a essere trattati come Bitcoin ed Ethereum. Questa decisione potrebbe influire sulle modalità di accesso ai fondi per gli investitori istituzionali. La revisione delle norme avviene in un momento in cui la nuova gestione dell’ente sta rivedendo alcune posizioni precedenti su questa criptovaluta.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'accesso ai fondi per gli investitori istitutivi?. Perché la nuova gestione SEC ha cambiato rotta su XRP?. Chi beneficerà del pacchetto speciale menzionato da Brad Garlinghouse?. Quali conseguenze avrà il CLARITY Act sulla classificazione di XRP?.? In Breve Nuova regola NYSE permette ETF di detenere l'80% del valore in asset idonei. La giudice Analisa Torres ha stabilito che XRP non è una security. Il CLARITY Act potrebbe codificare ufficialmente la classificazione di XRP come commodity. Prezzo di XRP registrato intorno a 1,38 dollari secondo CoinMarketCap. La SEC inserisce XRP tra gli asset idonei per i nuovi standard di quotazione del NYSE, posizionando il token al livello di Bitcoin ed Ethereum.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - SEC e NYSE: XRP tra gli asset idonei come Bitcoin ed Ethereum

Crypto ETFs vs Direct Buying: Which One To Pick #Crypto #ETFs #Investing

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: La SEC esamina una proposta che potrebbe influire sull'85% delle quotazioni degli ETF su Bitcoin e XRP; Oltre 100 società cripto sollecitano il Senato ad intervenire sulla revisione del disegno di legge sulla struttura del mercato; La stretta sull’AML supera i casi della SEC sui titoli come principale rischio crypto, secondo CertiK; Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le partecipazioni in ETH raggiungono i 5,078 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e contanti ammontano a 13,3 miliardi di dollari.

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XRP News: SEC’s New 85% Rule Could Slow Down XRP ETF ApprovalsThe SEC opened public comments on a new NYSE Arca rule that could change how crypto ETFs get listed. The 85% rule requires any commodity-based trust to hold at least 85% of its assets in qualifying ... finance.yahoo.com

Il riciclaggio tramite criptovalute cresce a ritmo sostenuto: 350 miliardi in 20 anni e controlli ancora inefficaci. Tra Bitcoin e stablecoin, il cybercrime evolve in un sistema globale tra finanza, geopolitica e nuove minacce ibride. - facebook.com facebook

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