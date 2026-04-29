Ethereum vola | gli utenti triplicano quelli di Bitcoin

Negli ultimi tempi, Ethereum ha registrato una crescita significativa, raggiungendo 189,5 milioni di indirizzi attivi, più del triplo rispetto ai 59,1 milioni di Bitcoin. Questo incremento è in gran parte attribuito all'espansione dell'ecosistema DeFi e all'uso delle stablecoin. La differenza nei numeri evidenzia come Ethereum stia attirando un numero maggiore di utenti rispetto alla principale criptovaluta. La crescita si riflette anche nell'aumento delle attività e delle transazioni sulla rete.

? Cosa sapere Ethereum raggiunge 189,5 milioni di indirizzi attivi superando di tre volte Bitcoin.. L'ecosistema DeFi e le stablecoin guidano la crescita rispetto ai 59,1 milioni di Bitcoin.. Ethereum si avvicina alla soglia dei 190 milioni di indirizzi con un saldo attivo, superando di oltre tre volte il numero di possessori di Bitcoin secondo i dati on-chain di Santiment. Il divario tra le due principali reti blockchain è in fase di espansione. Mentre la base utenti di Ethereum continua a crescere verso il traguardo dei 189,5 milioni di wallet con un saldo non nullo, Bitcoin mostra una traiettoria piatta, attestandosi sui 59,1 milioni di indirizzi occupati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ethereum vola: gli utenti triplicano quelli di Bitcoin Bitcoin, XRP e Ethereum Emergono segnali di forza Notizie correlate Crypto: Bitcoin ed Ethereum volano ai massimi da febbraioUn massiccio spostamento di criptovalute verso le principali piattaforme di scambio sta ridisegnando i flussi di liquidità del mercato, con Bitcoin... Ethereum: 182 milioni di utenti, il prezzo sfiora i 2.100$La realtà dei dati on-chain rivela un divario impressionante: la rete di Ethereum conta oltre 182,7 milioni di portafogli attivi, una cifra che... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: OpenAI vola a +17%: si può già investire sui mercati crypto, ecco come (con una sorpresa); Il protocollo Volo subisce una perdita di 3,5 milioni di dollari a causa di una vulnerabilità nella blockchain Sui e blocca un tentativo di ponte WBTC. Kaspersky: falsi rimborsi delle commissioni svuotano i portafogli di criptovaluteMilano, 26 giugno 2025 - Kaspersky ha scoperto nuovi siti web fraudolenti che colpiscono gli utenti di Ethereum con false promesse di rimborso delle commissioni sulle transazioni in criptovaluta ... adnkronos.com Vitalik Buterin: Ethereum deve superare test abbandono. C’è un piano d’emergenza in 5 anniNella giornata di ieri si è tenuta l’apertura del famoso evento Hong Kong Web3 Festival 2026, dove Vitalik Buterin, co-fondatore della blockchain di Ethereum, è intervenuto con un interessante speec ... criptovaluta.it Martín: Aprilia ora vola! #jorgemartin #aprilia #motogp - facebook.com facebook Il Monaco piega il Barcellona e vola ai quarti di EuroLeague x.com