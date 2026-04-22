Crypto | Bitcoin ed Ethereum volano ai massimi da febbraio

Negli ultimi giorni, i flussi di criptovalute verso le principali piattaforme di scambio sono aumentati notevolmente. In particolare, Bitcoin ed Ethereum hanno raggiunto i livelli più alti di afflusso da febbraio, concentrandosi sui principali exchange come Binance e Coinbase. Questo movimento ha modificato i flussi di liquidità nel mercato delle criptovalute, con un incremento evidente delle transazioni su queste piattaforme.

Un massiccio spostamento di criptovalute verso le principali piattaforme di scambio sta ridisegnando i flussi di liquidità del mercato, con Bitcoin ed Ethereum che registrano afflussi su Binance e Coinbase ai massimi livelli da febbraio. Mentre il prezzo di BTC si mantiene sopra i 76.000 dollari e quello di ETH si attesta intorno ai 2.300 dollari, il movimento dei token suggerisce una strategia degli investitori volta a sfruttare la nuova spinta rialzista o a consolidare i profitti ottenuti. La dinamica dei flussi verso i grandi exchange. Le ultime rilevazioni indicano un cambiamento significativo nel comportamento di chi detiene asset digitali, con una rinnovata attività che coinvolge direttamente i colossi del trading.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crypto: Bitcoin ed Ethereum volano ai massimi da febbraio Tom Lee: Bitcoin & Ethereum Set for Explosive Growth Notizie correlate Leggi anche: Volano petrolio e gas (+25%): a rischio un quinto dell’export. L’impatto su benzina e bollette, diesel ai massimi da un anno Crypto: addio alle stablecoin, i capitali tornano su BitcoinIl mercato delle criptovalute sta vivendo una trasformazione silenziosa ma decisiva, con i capitali che abbandonano la prudenza delle stablecoin per... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Allerta rossa su Bitcoin e Ethereum, mentre S&P 500 e Nasdaq volano. I segnali da non ignorare; Gli ETF crypto registrano afflussi per 1,37 miliardi di dollari nella settimana più importante da gennaio 2026, le altcoin si uniscono al rally; Notizie sui prezzi di BTC, ETH, SOL: le azioni crypto balzano del 10%-20% mentre il Bitcoin raggiunge 78.000$ per le trattative con l'Iran; Crypto News: La Strategia Si Avvicina al Pareggio Mentre Bitmine Rimane Profondamente in Difficoltà sulle Partecipazioni in Ethereum. Il punto sulle crypto: Bitcoin ed EthereumAncora bear market per Bitcoin ed Ethereum che chiudono il trimestre con un calo superiore al 20%. E le prospettive ancora non incoraggiano ... investire.biz Bitcoin ed Ethereum: i numeri dei futures rivelano questo segnale di stress. Cosa cambia subito?Il mercato crypto nel corso del 2026 si sta mostrando molto volatile, ha toccato dei minimi a febbraio e da qui è iniziata una fase di rimbalzo. Questi movimenti li possiamo vedere sulla maggior parte ... criptovaluta.it Oggi si è tenuto l’evento “Bitcoin and crypto-assets market”, che ha visto la partecipazione di Andrea Accattoli, PhD Student, Università degli Studi di Roma Tor Vergata. x.com «I negoziati saltano, Trump blocca Hormuz e i social vanno nel panico». Intervista ad Alessio Ippolito, la voce dell’informazione crypto in Italia Il direttore di Criptovaluta.it® — testata giornalistica iscritta al Tribunale di Milano, oltre 2 milioni di lettori al mese, pu facebook