Se durante l’anno le nazionali non se le fila nessuno ora i giocatori si conservano per i Mondiali

Durante l’anno, le squadre nazionali sembrano passare in secondo piano, con poche attenzioni da parte dei tifosi e dei media. Tuttavia, con l’avvicinarsi dei Mondiali, i giocatori si preparano con maggiore impegno e attenzione, concentrandosi sugli ultimi mesi prima della competizione. In questo periodo, l’interesse cresce e le squadre si concentrano sui match di qualificazione e sui momenti chiave per assicurarsi un posto nella fase finale.

Sembra che i Mondiali (diciamo in generale le squadre nazionali) non se li fili più nessuno, almeno finché non arriva il momento di rischiare di perderlo. Per undici mesi all’anno le nazionali vengono trattate come un fastidio del calendario, una parentesi tra Champions, Premier League, Mondiale per club, tournée, finali, playoff, recuperi e partite da vendere ovunque; poi però, quando si avvicina l’estate, nessun giocatore vuole restare fuori. È il paradosso che racconta il Telegraph. Tutti sembrano odiare il calcio internazionale, ma tutti vogliono giocare il Mondiale, perché il Mondiale resta ancora il luogo in cui una carriera cambia peso storico.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Se durante l’anno le nazionali non se le fila nessuno, ora i giocatori si “conservano” per i Mondiali The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours Notizie correlate Leggi anche: I tifosi americani si scagliano contro Pulisic: “Non può incolpare nessuno se non sé stesso” Personale ATA: come recuperare le ferie se si ammala durante il riposo? Cosa sapere L'Aran stabilisce la conversione delle ferie in malattia per il personale ATA scolastico. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Infantino conferma: L’Iran parteciperà al Campionato del Mondo; Italia sì, Italia no: vedremo gli Azzurri al Mondiale americano?; Giornata internazionale per la libertà di stampa, 3 maggio 2026: Costruire un Futuro di Pace; Mondiali 2026: chi sono i grandi favoriti per la conquista del titolo in Nord America?. Messi, dilemma Mondiale: Deciderò l'anno prossimo se andarciLionel Messi ha tutto il desiderio di giocare ai Mondiali del 2026 con l'Argentina, ma non deciderà se partecipare fino al prossimo anno. Lo ha spiegato in un'intervista all'americana NBC, pochi ... sportmediaset.mediaset.it Messi: 'Decido l'anno prossimo se andare ai Mondiali'Lionel Messi ha tutto il desiderio di giocare ai Mondiali del 2026 con l'Argentina, ma non deciderà se partecipare fino al prossimo anno. Lo ha spiegato in un'intervista all'americana NBC, pochi ... ansa.it Infantino si ricandiderà alla presidenza Fifa Con lui l’Italia non ha mai giocato i Mondiali - facebook.com facebook #Atletica, tre staffette azzurre qualificate per i mondiali x.com