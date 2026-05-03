Otto persone tra funzionari e costruttori sono state iscritte nel registro degli indagati in relazione a un'inchiesta sulle scuole di San Genesio. Le indagini riguardano l’utilizzo dei fondi pubblici destinati alla realizzazione di un’impresa edilizia. Inoltre, è stata accertata la divulgazione di informazioni riservate relative ai controlli ispettivi condotti sugli interventi edilizi. La procura ha avviato le verifiche per chiarire i fatti.

? Cosa scoprirai Come sono stati usati i fondi pubblici per l'impresa Scalvi?. Chi ha rivelato le informazioni riservate sui controlli ispettivi?. Perché i controlli ai cantieri sono stati anticipati ai costruttori?. Quali legami hanno coinvolto i funzionari e le ditte incaricate?.? In Breve Comune ha pagato 47.793 euro alla ditta Scalvi per lavori mai completati.. Il brigadiere Daniele Ziri ha rivelato ispezioni imminenti a Angelo Ciocca.. L'ispettore Ats Fernando Di Fiore risulta indagato per comunicazioni riservate a Pavia.. Controllo alla Majorino Costruzioni avvenuto il 4 maggio 2023 dopo soffiata.. Otto persone risultano iscritte nel...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuole di San Genesio: 8 indagati tra funzionari e costruttori

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Cantieri scuole. Le soffiate sui controlli; Tour of the Alps 2026: venerdì 24 aprile importanti modifiche alla viabilità cittadina; San Genesio, Clean 3: un carabiniere avvisava Ciocca e l’ex sindaco dei controlli; Tour of the Alps in Alto Adige, chiusure di strade e disagi.

San Genesio, mercoledì genitori e bimbi davanti alla scuola: «Riaprire presto e in sicurezza sia la priorità di tutti»San Genesio. Genitori e bambini mercoledì 17 aprile saranno davanti alla scuola primaria chiusa e sotto sequestro in seguito ai dubbi sulla sicurezza dei lavori emersi nell’inchiesta Clean: ... laprovinciapavese.gelocal.it

Dissequestrata la scuola di San Genesio. «Non ci sono problemi di sicurezza»SAN GENESIO. La scuola elementare e dell’infanzia di San Genesio è agibile e quindi potrà accogliere gli alunni all’imminente apertura dell’anno scolastico. La procura di Pavia, con un decreto a firma ... laprovinciapavese.gelocal.it

i ragazzi delle scuole di San martino in Rio in Piazza Martiri venerdì 24 aprile - facebook.com facebook