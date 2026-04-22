A Napoli sono state avviate indagini che coinvolgono 119 persone tra cittadini extracomunitari e funzionari pubblici. Le accuse riguardano un sistema illecito in cui si scambiavano rapporti sessuali e denaro in cambio di permessi di soggiorno. Al centro dell’inchiesta si trova un cittadino bengalese che gestiva un centro di assistenza fiscale, o Caf, coinvolto nelle attività illecite.

C’era un prezzo per tutto. Anche per un certificato anagrafico, una carta d’identità o una residenza. A Napoli, dove, secondo la Procura, un diritto diventava merce, quel prezzo oscillava tra i 100 e i 500 euro. Oppure, in alcuni casi, si è scoperto, diventava altro: prestazioni sessuali. Gli indagati sono 119, tra i quali anche quattro dipendenti comunali ora in pensione e due trasferiti a incarichi non operativi, intermediari e beneficiari dei favori illegali. Oltre a un ex consigliere municipale. Le accuse: associazione a delinquere finalizzata al falso, alla corruzione e al favoreggiamento della immigrazione clandestina. È una storiaccia che si consuma a cavallo tra il 2021 e il 2022 proprio negli uffici pubblici della Seconda e della Terza municipalità, tra piazza Dante e via Lieti a Capodimonte.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Sesso per i permessi: 119 indagati a Napoli tra extracomunitari e funzionari pubblici

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