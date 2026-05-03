Scuola trasporti fino alla sanità | tutti gli scioperi di maggio

Nel mese di maggio si prevedono diversi scioperi che coinvolgono settori fondamentali come la scuola, i trasporti e la sanità. I sindacati hanno annunciato manifestazioni e fermate che interesseranno le attività quotidiane di studenti, lavoratori e cittadini, con possibili disagi nelle reti di trasporto e nei servizi pubblici. La mobilitazione si inserisce in un calendario di proteste che si svolgeranno in più giornate e che coinvolgeranno diverse realtà del settore pubblico.

Scuola e trasporto in prima linea. I sindacati scendono in piazza con una raffica di scioperi generali già annunciati nel mese di amggio e che creeranno non pochi disagi per chi deve viaggiare e non solo.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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