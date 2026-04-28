Scioperi del mese di maggio | il calendario completo delle mobilitazioni per scuola trasporti e sanità

Nel mese di maggio, si prevedono numerose manifestazioni di protesta nei settori della scuola, dei trasporti e della sanità. Il calendario dettagliato delle mobilitazioni include diverse date in cui sono previste interruzioni o scioperi, rendendo necessaria una particolare attenzione alla programmazione degli spostamenti da parte di cittadini e utenti. Le proteste interessano varie aree, coinvolgendo lavoratori e studenti in diverse regioni.

Il mese di maggio si preannuncia denso di mobilitazioni. Il calendario delle proteste prevede interruzioni in settori nevralgici, imponendo molta attenzione nella pianificazione degli spostamenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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