a maggio tre scioperi generali scuola e trasporti nel mirino

A maggio sono previsti tre scioperi generali, concentrati su scuola e trasporti. I treni saranno fermi dalle 21 del 28 maggio alle 21 del 29 maggio, causando disagi ai pendolari. Le agitazioni coinvolgono anche altri settori, con fermate e scioperi annunciati in diverse giornate del mese. Alcune manifestazioni potrebbero influenzare il funzionamento di servizi pubblici e istituzioni scolastiche.

Maggio sarà un mese particolarmente “caldo” sul fronte delle proteste dei lavoratori, con tre scioperi generali (1, 15-16 e 29 maggio) e diverse proteste nazionali che coinvolgeranno soprattutto i settori della scuola e dei trasporti. Un percorso a ostacoli per i cittadini che devono tenere presente, oltre a quelle degli scioperi generali, anche altre date di stop: per la scuola, il 6 e 7 maggio; l’11 maggio, per chi deve prendere un aereo; il 18 maggio per la sanità. Il trasporto pubblico locale sarà interessato invece da una serie di proteste articolate territorialmente lungo tutto il mese. Si inizia con lo sciopero generale nazionale proclamato da da Usi Cit e con l’adesione di Cobas Lavoro Privato, per l’intera giornata del 1 maggio, che interesserà dunque tutte le categorie pubbliche e private, con l’esclusione di trasporti e scuola.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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