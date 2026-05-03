Scuola trasporti e sanità | tutti gli scioperi di maggio

A maggio, scuole e trasporti sono al centro di diverse agitazioni. Sindacati e lavoratori hanno programmato scioperi generali che coinvolgeranno le istituzioni scolastiche e i servizi di trasporto pubblico. Queste azioni si prevedono causare disagi significativi per studenti, pendolari e cittadini, con manifestazioni che interesseranno più giornate del mese. La mobilitazione riguarda anche il settore sanitario, con ulteriori azioni di protesta annunciate.

Scuola e trasporto in prima linea. I sindacati scendono in piazza con una raffica di scioperi generali già annunciati nel mese di maggio e che creeranno non pochi disagi per chi deve viaggiare e non solo.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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