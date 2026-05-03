Scuola di via Diaz ancora chiusa Si riaccende il dibattito politico

Da ilgiorno.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A un anno dalla chiusura della scuola di via Diaz, la questione della sua riqualificazione torna a essere discussa nel dibattito politico della zona. La chiusura ha lasciato l’edificio vuoto, mentre le autorità continuano a confrontarsi sulle possibili soluzioni per il suo futuro. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, e la questione rimane aperta tra le varie posizioni espresse dai rappresentanti locali.

È passato un anno dalla chiusura della scuola di via Diaz, e il tema della sua riqualificazione torna al centro del dibattito politico locale. A intervenire è la sezione cittadina della Lega, che richiama l’attenzione sul rispetto del cronoprogramma e sulla necessità di avviare i lavori. Il gruppo sottolinea di aver seguito da vicino, negli ultimi dodici mesi, tutti i passaggi amministrativi legati al recupero dell’edificio, considerato un punto di riferimento per la comunità. L’obiettivo è quello di arrivare alla restituzione di una struttura sicura e funzionale, senza ulteriori ritardi. Il prossimo passaggio chiave è atteso per maggio, con la consegna della progettazione definitivo-esecutiva relativa al primo lotto di interventi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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