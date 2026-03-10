Dimensionamento scolastico Si riaccende il dibattito a Gubbio

Il dibattito sul dimensionamento scolastico si riaccende a Gubbio, con discussioni che coinvolgono i rappresentanti delle istituzioni locali e i dirigenti scolastici. La questione riguarda la riorganizzazione della rete delle scuole e la gestione delle autonomie scolastiche, con particolare attenzione alle caratteristiche e alle esigenze del territorio. La discussione si concentra sulle possibili modifiche e sugli effetti per le scuole della zona.

Il dibattito sul dimensionamento scolastico torna al centro dell'attenzione anche a Gubbio, dove il tema della riorganizzazione della rete delle scuole resta strettamente legato alle prospettive del territorio e alla presenza delle autonomie scolastiche. Una questione che riguarda tutta la Umbria ma che nei centri dell'entroterra assume un valore particolare, perché le scuole rappresentano spesso un presidio fondamentale per la vita delle comunità. Negli ultimi mesi il piano nazionale di riduzione delle dirigenze scolastiche ha portato anche nella regione a una revisione degli istituti e ad alcuni accorpamenti. Il confronto politico e istituzionale è stato acceso, con amministrazioni locali e comunità educative che hanno espresso preoccupazioni per gli effetti di una riorganizzazione percepita come distante dalle esigenze dei territori.