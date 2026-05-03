Il Comune di Serra San Quirico lavora per sbloccare il cantiere di una scuola locale, che rimane fermo a causa di questioni finanziarie. La mancanza di circa 2,5 milioni di euro ha impedito l’avanzamento dei lavori. Nel frattempo, la ditta incaricata ha deciso di presentare una causa contro il Comune, sollevando controversie legali legate ai pagamenti e alle responsabilità nella gestione del progetto.

? Cosa scoprirai Come potrà il Comune coprire i 2,5 milioni di euro mancanti?. Perché la ditta costruttrice ha deciso di fare causa al Comune?. Chi dovrà verificare la correttezza dei nuovi documenti ministeriali?. Come sono finiti i fondi iniziali destinati alla struttura scolastica?.? In Breve Ufficio tecnico ha anticipato 500mila euro per evitare il blocco dei pagamenti.. Costo stimato per completare l'opera ammonta a 2,5 milioni di euro.. Giunta prevede mutuo da 250mila euro per la struttura primaria.. Ministero ha disposto supervisione tramite ingegnere regionale dopo vertice del 3 aprile.. Il sindaco di Serra San Quirico, Pellacchia, ha avviato un dialogo diretto con il Ministero dell’Istruzione per sbloccare il cantiere della scuola del capoluogo, fermo da mesi a causa di gravi carenze documentali e finanziarie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuola di Serra San Quirico: il Comune punta a sbloccare il cantiere

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