Al Teatro Palestra di Serra San Quirico in scena Canzoncine alte così
La Stagione Teatro Ragazzi ritorna con un ultimo spettacolo ed un'altra fantastica sorpresa. Canzoncine un po’. bambine vi aspetta al Teatro Palestra (Via Gramsci), in occasione della 41ª Rassegna Teatro Scuola Educazione a Serra San Quirico. Recital di canzoni e brevi storie per attore e.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Serra San Quirico, giovani riuniti per immaginare il futuro culturaleIl paese chiama a raccolta i giovani: nasce un laboratorio per sognare e progettare il futuro.
Tragico scontro frontale in galleria ad Ancona: morto Jacopo Cofani di soli tre anni, ha lottato disperatamente per due settimane. Lutto cittadino a Serra San QuiricoANCONA - Non ce l’ha fatta il bambino di appena tre anni - Jacopo Cofani - rimasto coinvolto nel terribile incidente avvenuto il 18 marzo scorso...