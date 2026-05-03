Scudetto Inter si avvicina la festa a San Siro | Chivu cerca il sigillo definitivo contro il Parma

L'Inter si prepara a disputare l'ultima partita di campionato contro il Parma, con l'obiettivo di conquistare il suo diciassettesimo scudetto. La squadra ha bisogno di una vittoria per assicurarsi il titolo e scrivere un nuovo capitolo nella propria storia. La gara si gioca allo stadio di casa, dove i tifosi attendono con entusiasmo il momento della festa. L'allenatore ha annunciato la formazione con alcuni cambi rispetto alle partite precedenti.

di Lorenzo Vezzaro Scudetto Inter a un passo: la squadra sfida i ducali per riscrivere la storia trentasette anni dopo l’ultima celebrazione in casa. L’attesa per il ventunesimo titolo della storia nerazzurra sta per terminare e il destino ha voluto che l’appuntamento decisivo cadesse proprio davanti al pubblico di San Siro. Non accadeva dal 1989 che la formazione interista avesse la possibilità di festeggiare il tricolore tra le mura amiche, evitando così di dover attendere i risultati dagli altri campi o celebrare in trasferta. La sfida di questa sera contro il Parma rappresenta l’ultimo ostacolo verso un traguardo che sancirebbe la rinascita definitiva di un gruppo capace di dominare la stagione.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Scudetto Inter, si avvicina la festa a San Siro: Chivu cerca il sigillo definitivo contro il Parma Notizie correlate Scudetto Inter, si prepara la grande festa tricolore: San Siro sarà sold-out per la sfida al Parmadi Redazione Inter News 24Scudetto Inter, settimana cruciale in viale della Liberazione: tra parate in pullman scoperto, premi tricolore e la finale... Inter Parma, nessuna festa scudetto a San Siro? Ecco il piano del club nerazzurroMercato Inter, un top club di Serie A punta Carlos Augusto! La situazione Mercato Inter, serve un’alternativa a Calhanoglu: il giovane Stankovic ma... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Inter Campione d'Italia domenica 3 maggio? Le combinazioni per lo Scudetto; Inter, lo scudetto arriva domenica se... Tutte le ipotesi; L'Inter può vincere lo Scudetto senza giocare: tutte le combinazioni per la certezza aritmetica; L'Inter si avvicina allo scudetto; nella corsa Champions Juve ancora davanti. E sullo sfondo resta l'indagine sugli arbitri. Scudetto-Day per l'Inter - La rassegna stampa del 3 maggio 2026Con il pareggio del Napoli in casa del Como, l'Inter si avvicina a grandi passi verso lo Scudetto. Potrebbe già festeggiarlo in caso di mancata vittoria del Milan contro il Sassuolo nella gara di oggi ... 90min.com Inter, scudetto a un passo: quando può vincerlo? Tutte le combinazioniL'Inter può conquistare il 21° scudetto già sul divano, ma non domani: anche in caso di ko del Napoli a Como mancherebbe l'aritmetica. Ma se domenica il Milan non vincesse in casa del Sassuolo, ... corriere.it La probabile formazione dell'Inter per il match point Scudetto di questa sera contro il Parma #Inter #InterDipendenza #Formazione #SerieA #InterParma - facebook.com facebook #Inter, #scudetto quasi cucito: la foto di #Calhanoglu prima del #Parma x.com