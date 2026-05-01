La prossima partita dell'Inter contro il Parma si svolgerà allo stadio San Siro, che si prevede sarà tutto esaurito. La squadra si sta preparando per festeggiare il suo primo scudetto dopo diversi anni, con eventi come parate in pullman scoperto e consegna di premi tricolore. La settimana include anche la finale di coppa Italia contro la Lazio, con i tifosi pronti a sostenere la squadra.

Inter News 24 Scudetto Inter, settimana cruciale in viale della Liberazione: tra parate in pullman scoperto, premi tricolore e la finale contro la Lazio. La prossima settimana l’Inter potrebbe ufficialmente iniziare l’era del 21° scudetto. In viale della Liberazione l’agenda è fitta: la vittoria del titolo farà scattare bonus contrattuali per calciatori e staff tecnico che, complessivamente, sfiorano i 6 milioni di euro. Ma il pensiero fisso della dirigenza e del tecnico Cristian Chivu è rivolto all’organizzazione dei festeggiamenti. Sono già partiti i contatti con prefettura e questura per pianificare la parata con due pullman scoperti, prevista per il weekend del 17 maggio in occasione di Inter-Verona.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Scudetto Inter, si prepara la grande festa tricolore: San Siro sarà sold-out per la sfida al Parma

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