Pio Esposito si distingue ancora una volta, anche dopo la sconfitta contro il Napoli. La sua prestazione sorprende i tifosi e solleva una domanda: se avesse giocato con questa costanza lo scorso anno, l’Inter avrebbe potuto vincere più partite? Il giovane attaccante ha mostrato sicurezza e determinazione, mentre il suo ruolo si fa sempre più centrale nella squadra. La sua crescita accelera e molti si chiedono come il suo contributo possa cambiare le sorti della stagione nerazzurra. La strada verso il campionato resta ancora lunga.

Inter News 24 Pio Esposito brilla nonostante la sconfitta e da La Stampa sorge un dubbio che riguarda la scorsa stagione nerazzurra. Pio Esposito sta vivendo un momento magico. Dopo aver trafitto la Juventus sabato sera partendo dalla panchina, il giovane centravanti dell’ Inter ha timbrato il cartellino anche nel complicato match d’andata dei playoff di Champions League contro il BodoGlimt. Nonostante il gol non sia bastato a evitare il 3-1 finale per i norvegesi, la prestazione del ragazzo ha impressionato per maturità e senso della posizione. Per Cristian Chivu, l’esplosione di Esposito rappresenta una boccata d’ossigeno in un reparto offensivo martoriato dagli infortuni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pio Esposito brilla ancora e sorge un dubbio: l’Inter avrebbe uno Scudetto in più se lo avesse avuto lo scorso anno?

De Laurentiis fa rosicare l’Inter: «L’anno scorso è stato lo scudetto più bello perché…» Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha commentato lo scudetto vinto nella scorsa stagione, sottolineando quanto sia stato speciale e significativo.

Toni incorona l’Inter per lo scudetto: «La squadra di Chivu è la più attrezzata, Pio Esposito? È il mio erede»Toni, ex attaccante di Fiorentina e Roma, analizza la stagione dell’Inter, incoronando i nerazzurri come favoriti per lo scudetto.

PIO ESPOSITO RIBALTA LA SFIDA CONTRO IL PISA PORTANDO L’INTER SUL 3-2 • #PiccoliFenomeni #Esposito

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.