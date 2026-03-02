Da quando ha perso il derby contro il Milan all’andata, il difensore romeno ha collezionato 14 vittorie su 15 partite in Serie A. L’Inter, che si avvicina alla conclusione del campionato, cerca di chiudere i conti scudetto, con la sua corsa alimentata da prestazioni positive e risultati convincenti nelle ultime uscite. La squadra si prepara per affrontare il prossimo impegno con determinazione.

Tra tormenti e lamenti basta poco per scoprirsi vincenti: con 10 punti da amministrare da qui alla fine del campionato, Cristian Chivu si avvicina a passo spedito verso uno scudetto sensazionale per continuità di rendimento e demolizione della concorrenza. I detrattori, contro i quali l’allenatore si è scagliato dopo la comoda vittoria con il Genoa, sostengono che l’Inter vinca il bando italiano per mancanza di candidati credibili. E che la verità sulla consistenza tecnica della squadra si sia vista in Champions contro un avversario di medio livello, il Bodo Glimt, che sul ghiaccio ha spazzato via la nostra rappresentante migliore come una stone del curling. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La corsa di Chivu: da derby a derby, l’Inter può chiudere i conti scudetto

Leggi anche: Inter-Juve, l’ossessione del Derby d’Italia: Chivu sfida il tabù per lo scudetto

Juventus-Inter: Conceicao e Kelly, l’allenatore li schiera per dare scossa al derby d’Italia e alla corsa scudetto.Derby d’Italia: Conceicao e Kelly pronti a sfidare l’Inter La Juventus si appresta ad affrontare una delle sfide più impegnative della stagione, il...

Tutto quello che riguarda Chivu.

Temi più discussi: Lecce-Inter, Di Francesco può fermare la corsa di Chivu? Quote e pronostico; Inter, momento delicato: ora capiremo quali sono le priorità di Chivu; L'Inter vola: le sensazioni di Chivu, Dimarco, Çalhano?lu e Sommer Streaming; Chivu: Ribaltare il 3-1? Se c'è una squadra che può farlo, è l'Inter.

Inter, coperta corta per Chivu tra Como e Milan: nuovo ko dopo LautaroL'Inter batte il Genoa e continua la corsa solitaria in testa alla classifica. C'è però un nuovo infortunio per Chivu in attacco ... calciomercato.it

Inter-Genoa, il pronostico: ora per Chivu la priorità è chiudere la corsa scudettoPronostico Inter-Genoa quote analisi statistiche precedenti 27ª giornata Serie A in programma sabato 28 febbraio alle 20.45 ... gazzetta.it

"Lo stagista Chivu e l'Inter da Conference League", dalle barzellette estive alla "normalità": almeno Bastoni ha chiesto scusa x.com

Padre Chivu ora fa pure la vittima (quanto ci eravamo sbagliati su di lui): “Non viene mai riconosciuto il valore dell’#Inter” Le sue parole nel link al primo commento: facebook