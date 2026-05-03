Nella serata di oggi, l’Inter si prepara a sfidare il Parma in una partita che potrebbe consegnare loro lo scudetto. Ricorda un precedente risalente alla stagione 20072008, quando l’attaccante di allora fu protagonista in una partita decisiva. Quel match rimane impresso come uno degli episodi più ricordati di quella stagione, e questa volta si ripropone come possibile momento decisivo per i nerazzurri.

di Stefano Cori Scudetto che potrebbe arrivare l’Inter questa sera nella sfida contro il Parma. C’è un precedente, la famosa ultima giornata del 20072008. L’Inter tra pochissime ore, avrà l’opportunità di alzare al cielo il 21° Scudetto della sua storia. Il risultato del Napoli di ieri a Como (anche senza contare quello che sta maturando a Reggio Emilia tra Sassuolo e Milan) permetterà all’Inter di vincere il titolo anche con un semplice pareggio. Allo Stadio Giuseppe Meazza può arrivare lo Scudetto, contro il Parma. E non sarebbe una novità nella storia nerazzurra vincere proprio contro i crociati. Infatti c’è il famoso precedente della stagione 20072008.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Scudetto contro il Parma, per l’Inter c’è già un precedente: nella stagione 2007/2008, Ibra protagonista!

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