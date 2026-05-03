Inter oggi lo scudetto? Cosa serve ai nerazzurri per la festa contro il Parma

Oggi, domenica 3 maggio, l'Inter ha la possibilità di conquistare lo scudetto 2026. La squadra si prepara a sfidare il Parma, con la prospettiva di ottenere i tre punti necessari per laurearsi campione. La partita si svolge in un contesto in cui i nerazzurri sono chiamati a ottenere una vittoria per festeggiare il traguardo stagionale. La decisione finale dipende dal risultato di questa sfida.

(Adnkronos) – Il grande giorno è arrivato. Oggi, domenica 3 maggio, l'Inter può vincere lo scudetto 2026. Contro il Parma, a San Siro, per i nerazzurri potrebbe arrivare il 21esimo titolo della loro storia (che farà seguito a quello della seconda stella, conquistato due anni fa sotto la guida di Simone Inzaghi). La novità è che dopo lo 0-0 di ieri tra Como e Napoli, al Sinigaglia, la situazione per la squadra di Cristian Chivu si è fatta ancora più semplice. Contro i gialloblù, già salvi con i 42 punti conquistati fin qui, la squadra di Chivu non dovrà per forza vincere: per l'aritmetica del titolo basta un punto. Un pareggio, per tornare a festeggiare il titolo di campioni d'Italia a San Siro.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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