Como-Napoli senza gol l’Inter contro il Parma cerca un punto per la festa Scudetto

Da lapresse.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Como e Napoli si è conclusa senza reti, lasciando il risultato invariato. Nell’altra sfida, l’Inter affronta il Parma con l’obiettivo di ottenere almeno un punto per festeggiare lo scudetto. La notte che celebra il campionato sta per cominciare e i nerazzurri vogliono approfittarne subito, senza aspettare ulteriori appuntamenti. La giornata si sta delineando come decisiva per le sorti del titolo italiano.

La notte tricolore sta per accendersi e colorarsi di nerazzurro. E l’Inter intende viverla subito, senza proroghe o attese. E’ dalla stagione 198889 che la ‘Beneamata’ non vince lo scudetto per effetto della vittoria di una partita nel proprio stadio. Fu il famoso scudetto dei record, con Giovanni Trapattoni in panchina e Aldo Serena capocannoniere della Serie A. Per la tifoseria è arrivato il momento che la storia si ripeta. Como-Napoli 0-0. Allora fu decisiva la vittoria a San Siro contro il Napoli per 2-1, ora per celebrare il 21mo titolo della sua storia è sufficiente pareggiare contro il Parma dopo che proprio il Napoli a Como non è andato oltre lo 0-0 al ‘Sinigalia’ (buono per blindare il secondo posto), portandosi a nove lunghezze dai nerazzurri a tre gare dalla fine.🔗 Leggi su Lapresse.it

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