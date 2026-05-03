Nel centro di permanenza temporanea di Ponte Galeria, sono stati trovati messaggi scritti su carta del formaggio, rivelando condizioni di detenzione difficili. Sono stati inoltre segnalati episodi di autolesionismo tra i detenuti, con atti estremi documentati dalle autorità. La scoperta di queste scritte e i comportamenti violenti sollevano interrogativi sulle condizioni di vita all’interno del centro, senza che siano state ancora rese pubbliche tutte le informazioni ufficiali.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un detenuto a scrivere segretamente su carta del formaggio?. Quali atti di autolesionismo estremo sono stati documentati nel CPR?. Perché la penna donata da un europarlamentare ha cambiato la storia?. Chi deve rispondere delle violenze avvenute in questi centri isolati?.? In Breve Francesca Esposito, Emilio Caja e Arianna Grasso curano il volume pubblicato il 20 aprile 2026.. ActionAid Italia registra oltre 230mila passaggi nei centri di trattenimento dal 1998.. Tra il 2018 e il 2024 oltre un quarto dei detenuti era richiedente asilo.. L'Italia conta 11 CPR oltre ai centri di Porto Empedocle, Modica e Gjadër.....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scritto su carta del formaggio: l’orrore nel CPR di Ponte Galeria

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