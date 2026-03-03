Cpr di Ponte Galeria da 30 mesi chiuso lo sportello del Garante dei trattenuti

Da più di 30 mesi lo sportello del Garante delle persone private della libertà personale è chiuso al Cpr di Ponte Galeria, dove non funziona più come presidio di tutela. La struttura, che dovrebbe offrire assistenza e ascolto ai trattenuti, è priva di questo servizio ormai da oltre due anni e mezzo. La sua chiusura rappresenta una mancanza che dura da tempo.

Da oltre due anni e mezzo, al Cpr di Ponte Galeria, manca un presidio che dovrebbe essere ordinario in ogni luogo di privazione della libertà: lo sportello del Garante delle persone private della libertà personale. È chiuso da circa trenta mesi, nonostante una mozione approvata all'unanimità a fine luglio scorso dal Consiglio regionale del Lazio impegnasse la giunta guidata da Francesco Rocca a rinnovare il protocollo d'intesa con la Prefettura di Roma per garantirne la riattivazione. Da allora, però, nulla si è mosso. Il provvedimento, votato senza distinzioni tra maggioranza e opposizione, prevedeva il rinnovo dell'accordo che consentiva al Garante regionale di avere un presidio fisso nella struttura.