Scritte contro il console onorario di Israele Marco Carrai in centro storico FOTO

Nelle ultime ore, in via de' Banchi nel centro storico, è stata trovata una scritta offensiva rivolta al console onorario di Israele, con la frase “Sionisti appesi, Carrai muori”. La segnalazione è arrivata dal vicepresidente del consiglio comunale di Fratelli d’Italia, che ha denunciato la presenza del messaggio. La polizia ha già avviato le indagini per identificare i responsabili e verificare eventuali altri episodi simili.

‘Sionisti appesi, Carrai muori’. Questa la scritta comparsa nelle scorse ore in centro storico, in via de' Banchi, come denunciato dal vicepresidente del consiglio comunale Alessandro Draghi, di Fratelli d'Italia.“Continua la campagna minatoria ed offensiva nei confronti del console Carrai.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Massa: scritte contro Meloni nel centro storico, il DigosIl centro storico di Massa è diventato il teatro di un episodio di tensione politica, dove scritte minatorie contro la premier Giorgia Meloni sono... Fondazione Meyer, nuova protesta presso gli uffici: "Via il console di Israele dalla presidenza" / FOTONuova protesta questa mattina, da parte di un gruppo di attivisti, per chiedere la rimozione dalla presidenza della Fondazione Meyer da parte del...