Torino choc Cairo | minacce di morte e scritte contro i genitori

A Torino, il presidente del club ha ricevuto minacce di morte e scritte offensive rivolte ai genitori. L’assedio ai locali del club si è trasformato in atti di violenza verbale e profanazioni, creando tensioni tra i tifosi e la proprietà. La situazione ha portato a un clima di forte inquietudine tra chi sostiene la squadra e chi rappresenta la società.

L’assedio al Torino di Urbano Cairo tracima in violenza verbale e profanazione dei luoghi d’affetto, segnando il punto di rottura definitivo tra la piazza e la proprietà. Tra sabato e domenica, i comuni di Masio e Quattordio, nell’Alessandrino, sono stati teatro di un’offensiva intimidatoria senza precedenti: ignoti hanno imbrattato muri, asfalto e segnaletica stradale con minacce di morte rivolte al patron granata. L’episodio più cruento è stato registrato all’ingresso del cimitero di Masio, dove una scritta spray ha richiamato la memoria dei genitori del presidente con toni funerei (“Mamma e papà Cairo ti aspettano qui al più presto”), trasformando la contestazione sportiva in un caso di cronaca nera. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

