Nel centro storico di Massa sono state trovate scritte contro la premier Giorgia Meloni, realizzate con vernice sui muri degli edifici. La Digos ha avviato le indagini per identificare gli autori di questi atti. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle dimensioni o al contenuto delle scritte.

Il centro storico di Massa è diventato il teatro di un episodio di tensione politica, dove scritte minatorie contro la premier Giorgia Meloni sono apparse sulle pareti degli edifici. Le immagini mostrano parole rosse e simboli che hanno immediatamente attirato l’attenzione delle autorità e della cittadinanza. La scoperta è avvenuta nella mattinata di oggi, sabato 14 marzo 2026, quando i residenti hanno notato le imbrattature eseguite con bombolette spray. La frase Meloni appesa si staglia in rosso su una facciata, affiancata da un simbolo anch’esso rosso identificativo degli anarchici. Le forze dell’ordine, nello specifico il Digos, hanno già fotografato le scritte per avviare gli accertamenti necessari a identificare gli autori di questo atto vandalico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massa: scritte contro Meloni nel centro storico, il Digos

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