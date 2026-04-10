Fondazione Meyer nuova protesta presso gli uffici | Via il console di Israele dalla presidenza FOTO

Questa mattina si è svolta una protesta davanti agli uffici di una fondazione pediatrica, con alcuni attivisti che hanno chiesto la rimozione del presidente, il console onorario di Israele per alcune regioni italiane. Gli manifestanti hanno esposto cartelli e hanno richiesto un cambiamento nella gestione dell’ente. La protesta si è svolta senza incidenti e ha attirato l’attenzione dei presenti. La richiesta di dimissioni si inserisce in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.

Nuova protesta questa mattina, da parte di un gruppo di attivisti, per chiedere la rimozione dalla presidenza della Fondazione Meyer da parte del console onorario di Israele per Toscana, Emilia Romagna e Lombardia.“Nella mattinata di oggi, venerdì 10 aprile, abbiamo deciso di presentarci. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Ducati svela la nuova moto di Bagnaia e Marquez: doppia banda bianca per i 100 anni dalla fondazione | FotoSono state svelate oggi, 19 gennaio, le Desmosedici GP della Ducati con cui Marc Márquez e Francesco Bagnaia esordiranno al GP della Thailandia il... Palazzo Malatestiano, il Comune alla Fondazione: "Cedeteci gli uffici""La riqualificazione di Palazzo Zagarelli Borgogelli Avveduti potrebbe essere l’occasione per la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, che n’è...