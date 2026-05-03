Un nuovo documentario a Roma si concentra sulla vita nel campo rom locale, offrendo uno sguardo diretto sulla quotidianità degli abitanti. Tra le immagini, si mostra come un vecchio container sia stato riadattato per diventare un doposcuola dedicato ai bambini. Viene anche presentata la storia delle persone che vivono nel campo da quasi vent'anni, senza intermediazioni o commenti esterni.

? Cosa scoprirai Come hanno trasformato un vecchio container in un doposcuola per bambini?. Chi sono le persone che vivono nel campo da quasi vent'anni?. Perché la presenza costante degli scout ha cambiato la loro percezione?. Cosa nasconde la realtà di via di Salone oltre gli stereotipi?.? In Breve L'insediamento di via di Salone è attivo dal 2006 come soluzione temporanea.. Il Container 72 ristrutturato funge da doposcuola per i bambini del campo.. I ragazzi Giuseppe Francesco Tedeschi e Niccolò Guida hanno guidato il progetto.. Le storie riguardano residenti come Monica, Stella e Milosh nel campo rom.. Per due anni interi, i ragazzi del...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scout a Roma: il documentario che svela la realtà del campo rom

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Roma, viaggio tra realtà e finzione: la mostra che svela l’identità? Cosa sapere Inaugurazione mostra FotograficaMonti domani 29 aprile alle 18:30 presso l'AntiGallery di Roma.

Panoramica sull’argomento

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