La Coop prosegue nel suo percorso di scoperta del territorio, con un focus sul Colle di Monsummano e sulla Valleriana. Si approfondiscono aspetti legati alla storia locale, alle tradizioni e alla biodiversità di queste aree. L'iniziativa mira a conoscere meglio le caratteristiche e le peculiarità di questi territori, coinvolgendo comunità e visitatori in un percorso di approfondimento culturale e ambientale.

La Coop e il territorio alla scoperta del Colle di Monsummano e della Valleriana. Prosegue anche quest’anno l’impegno della Sezione Soci Unicoop della Valdinievole nella valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale locale con una nuova edizione del progetto "La Coop e il territorio", realizzato in collaborazione con Legambiente Pistoia-Area Valdinievole e con la Sezione Pescia-Montecarlo-Valdinievole dell’ Istituto Storico Lucchese. L’iniziativa, propone un percorso di conoscenza e approfondimento dedicato a due aree di grande valore: il Colle di Monsummano e la Valleriana, territori ricchi di biodiversità, storia e tradizioni, spesso poco conosciuti anche da chi vi abita.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scoprire il Colle e la Valleriana. Storia, tradizioni e biodiversità

Notizie correlate

Leggi anche: Scoprire il Carso e la sua biodiversità: l'incontro con il naturalista triestino Giuseppe Oriolo

Leggi anche: Casa Cina a Villa Clerici. Tradizioni e curling. Già 20mila visitatori per scoprire l’Oriente

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Scoprire il Colle e la Valleriana. Storia, tradizioni e biodiversità; Coop e il territorio.

Scoprire il Colle e la Valleriana. Storia, tradizioni e biodiversitàLa Coop e il territorio alla scoperta del Colle di Monsummano e della Valleriana. Prosegue anche quest’anno l’impegno della ... lanazione.it