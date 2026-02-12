Oggi a Villa Clerici si è vista una grande affluenza di visitatori, già 20mila in pochi giorni. Le persone arrivano per scoprire le tradizioni cinesi e provare il curling. All’ingresso, i controlli sono severi: bisogna consegnare lo zaino e passare sotto il metal detector. La squadra cinese che gestisce l’evento è molto organizzata, controlla anche chi ha l’accredito stampa. La mostra continua a richiamare curiosi e appassionati.

Controlli all’ingresso. Si consegna lo zaino allo staff e si passa sotto il metal detector. La squadra organizzata dalla delegazione cinese è precisa in tutto e verifica anche chi ha l’accredito per la stampa. Superate le formalità, si entra nel giardino antistante a Villa Clerici, dimora del XVIII secolo in via Terruggia 14, nel cuore del quartiere Niguarda. È la cornice scelta dal Comitato olimpico cinese per dare vita alla China House, il “salotto cinese“ dei grandi eventi sportivi internazionali: aperta al pubblico il 4 febbraio, in concomitanza con l’inizio della primavera secondo il calendario lunare cinese, rimarrà visitabile fino al 22 febbraio, data che segna la fine dei giochi olimpici invernali di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casa Cina a Villa Clerici. Tradizioni e curling. Già 20mila visitatori per scoprire l’Oriente

