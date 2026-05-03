Scoperte trappole sonore per uccelli | denuncia e sequestro

Nelle ultime settimane, le autorità hanno intensificato i controlli contro il bracconaggio nella provincia di Caserta. Sono state individuate e sequestrate diverse trappole sonore utilizzate per catturare e uccidere gli uccelli. Le operazioni fanno parte di un'azione più ampia volta a contrastare questo tipo di illegalità, che mette a rischio le specie avicole della zona. Le forze dell’ordine proseguono con le verifiche per tutelare la fauna locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue l’attività di controllo e repressione del fenomeno del bracconaggio sul territorio della Provincia di Caserta. Nel corso di un’operazione congiunta condotta dalla Polizia Provinciale di Caserta, diretta dal colonnello Biagio Chiariello e dalle Guardie WWF guidate dal coordinatore regionale da Alessandro Gatto, a Castel Volturno sono stati sequestrati richiami elettroacustici illegali utilizzati per attirare volatili. Ad attirare l’attenzione degli operatori è stato un suono anomalo proveniente da un terreno del territorio di Castel Volturno. Sul posto è stato rinvenuto un sistema composto da radio, penna USB, morsetti, casse acustiche e timer, programmato per riprodurre il verso della quaglia.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scoperte trappole sonore per uccelli: denuncia e sequestro Chicken Plucker with ProA Natural Rubber Fingers Notizie correlate Allevamento ’fantasma’. Scoperte 413 pecore. Scatta il sequestroAncora un allevamento ’fantasma’ scoperto dai carabinieri del Nucleo Forestale in Maremma. Donna beccata con 200 uccelli in casa: scatta la denunciaLa Polizia Provinciale di Caserta ha condotto un’operazione nel territorio di Orta di Atella che ha portato al sequestro di oltre 200 volatili...