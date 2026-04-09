Donna beccata con 200 uccelli in casa | scatta la denuncia

Durante un intervento nella zona di Orta di Atella, la Polizia Provinciale di Caserta ha trovato e sequestrato più di 200 uccelli detenuti illegalmente in una casa privata. La donna che si trovava nell’abitazione è stata denunciata per aver tenuto gli uccelli senza le autorizzazioni necessarie. L’operazione si è conclusa con il sequestro degli animali e il deferimento all’autorità giudiziaria.