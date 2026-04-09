Donna beccata con 200 uccelli in casa | scatta la denuncia
Durante un intervento nella zona di Orta di Atella, la Polizia Provinciale di Caserta ha trovato e sequestrato più di 200 uccelli detenuti illegalmente in una casa privata. La donna che si trovava nell’abitazione è stata denunciata per aver tenuto gli uccelli senza le autorizzazioni necessarie. L’operazione si è conclusa con il sequestro degli animali e il deferimento all’autorità giudiziaria.
La Polizia Provinciale di Caserta ha condotto un’operazione nel territorio di Orta di Atella che ha portato al sequestro di oltre 200 volatili detenuti illegalmente all’interno di un’abitazione privata. L’intervento, rientrante nelle attività di contrasto alle illegalità ambientali e di tutela. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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