Allevamento ’fantasma’ Scoperte 413 pecore Scatta il sequestro

I carabinieri del Nucleo Forestale hanno scoperto un allevamento clandestino in Maremma, dove sono state trovate 413 pecore. L’attività, nascosta e irregolare, è stata immediatamente sequestrata. L’intervento ha portato alla scoperta di un sito non autorizzato e privo di documentazione, confermando la presenza di un allevamento illegale nella zona. Le autorità hanno proceduto con i provvedimenti necessari.

Ancora un allevamento ’fantasma’ scoperto dai carabinieri del Nucleo Forestale in Maremma. Sono stati infatti i militari e la Asl a scendere nuovamente in campo per la tutela della salute e della sicurezza alimentare dei cittadini in particolare per quanto riguarda gli allevamenti di animali da reddito che sono i più esposti a truffe di ogni genere. Nel corso di un sopralluogo in Comune di Pitigliano i veterinari della Asl e i carabinieri del nucleo Forestale di Manciano e quelli della stazione di Pitigliano hanno accertato la presenza di un allevamento non registrato in banca dati sanitaria, che è un elemento necessario per poter operare nel rispetto delle normative vigenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allevamento ’fantasma’. Scoperte 413 pecore. Scatta il sequestro Articoli correlati Due piste in terra battuta scoperte nel Parco "Monti Picentini”: scatta il sequestroI militari hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria il responsabile dei lavori per violazione al codice dei beni culturali e del paesaggio ed al... Sant’Antonio Abate, arsenale fantasma in uno zaino: scatta il sequestroSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla... Contenuti utili per approfondire Allevamento 'fantasma' Scoperte 413... Argomenti discussi: Allevamento ’fantasma’. Scoperte 413 pecore. Scatta il sequestro. Scoperto allevamento fantasma in Maremma: 413 pecore sequestratePITIGLIANO – Controlli straordinari dei Carabinieri Forestali e dei veterinari della Asl sulla sicurezza alimentare: ancora un allevamento di ovini è stato sottoposto a blocco sanitario. Allevamento f ... msn.com Scoperto un allevamento fantasma in Maremma: sequestrate 413 pecoreUn intervento congiunto dei Carabinieri del Nucleo Forestale di Manciano, della Stazione di Pitigliano e dei veterinari dell’ASL ha portato alla luce un allevamento non registrato nel territorio comun ... corrieredimaremma.it