Scopaia la lite degenera e viene ferito con un machete | interviene la polizia

Venerdì 1 maggio, in via Città del Vaticano a Scopaia, una lite tra più persone si è trasformata in un episodio violento. Durante il confronto, uno dei coinvolti è stato ferito con un machete. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per gestire la situazione e soccorrere la persona ferita. La dinamica dell’incidente e le eventuali conseguenze sono attualmente al vaglio delle autorità.

Attimi di paura quelli vissuti in via Città del Vaticano (Scopaia), dove una lite è culminata con una persona ferita da un machete nella serata venerdì 1 maggio. Secondo quanto ricostruito, l'uomo è stato trovato a terra dai volontari della Misericordia Livorno Sud Antignano, giunti insieme.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Lite in strada degenera, uomo ferito alla gola con un vetro: è graveFirenze, 18 aprile 2026 – È finita nel sangue una lite tra due uomini scoppiata ieri sera a Firenze, in via il Prato, intorno alle 21,30, con un... Capo Milazzo, lite tra ragazzi degenera: ferito con vetro durante aperitivoDoveva essere un pomeriggio sereno a Capo Milazzo, tra ragazzi e un aperitivo in relax, ma in pochi istanti si è trasformato in un episodio di... Altri aggiornamenti Dopo l’incidente a piazzale Milano scoppia la lite, automobilista all’ospedalePrima lo scontro tra un'auto e una moto, poi lo scontro fisico tra i conducenti dei due mezzi. L'increscioso episodio è avvenuto alle 13 e 30 del 29 ... piacenzasera.it Scoppia lite al ristorante, uomo armato di coltello minaccia un clienteFoligno, un 41enne denunciato per porto d'armi ingiustificato e minacce gravi. Provvidenziale l'arrivo della polizia ... lanazione.it