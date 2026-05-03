Scontro tra un' auto e una bici vicino a Caratta ciclista 30enne all' ospedale

Questa mattina sulla strada provinciale 28 tra Caratta e Roveleto Landi si è verificato un incidente tra un'auto e una bici. Un ciclista di 30 anni, proveniente da Ferrara, è stato coinvolto nell’impatto e ha riportato ferite che hanno richiesto il trasporto in ospedale. L’incidente si è verificato mentre il ciclista stava pedalando lungo la carreggiata, e l’auto lo ha colpito sfondando il vetro posteriore del veicolo.

Un uomo di 30 anni, originario di Ferrara, è rimasto ferito questa mattina lungo la strada provinciale 28 tra Caratta e Roveleto Landi: era in sella a una bici da corsa quando si è scontrato con un'auto, sfondando il vetro posteriore. Sul posto è atterrata anche l'eliambulanza del 118: l'uomo ha.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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