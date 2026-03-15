Scontro tra tre auto sulla SR 71 | a Subbiano | donna di 37 anni in ospedale

Nel tardo pomeriggio si è verificato un incidente sulla SR 71 a Subbiano, vicino al cavalcavia del Carrefour. Coinvolte tre auto e una donna di 37 anni è stata trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’impatto. La strada è rimasta temporaneamente chiusa per le operazioni di messa in sicurezza.

Incidente stradale nel tardo pomeriggio sulla SR 71, nel comune di Subbiano, all’altezza del cavalcavia del Carrefour. L’allarme è stato dato alle 17.13, quando il 118 della Asl Toscana Sud Est è stato attivato per uno scontro che ha coinvolto tre vetture, due delle quali si sono urtate frontalmente. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Subbiano, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. All’arrivo dei soccorritori gli occupanti dei mezzi erano già fuori dagli abitacoli. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture e dell’area dell’incidente, mentre il personale sanitario ha prestato le prime cure ai coinvolti. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Scontro tra tre auto sulla SR 71: a Subbiano: donna di 37 anni in ospedale Articoli correlati Incidente sulla SR 71 a Cortona: tre auto coinvolte, due feriti trasportati in ospedaleO che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! Incidente stradale nel pomeriggio di... Arezzo: scontro fra tre auto sulla regionale 71AREZZO – I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 17 di oggi, 15 marzo 2026, ad Arezzo per un incidente stradale sulla SR 71. Contenuti utili per approfondire Scontro tra tre auto sulla SR 71 a... Temi più discussi: Terni, incidente stradale: scontro tra tre auto alla rotonda; Incidente alle porte di Milano, schianto fra un tir, tre auto e un furgone: sette feriti; Maserada sul Piave, violento scontro tra auto: morto un 29enne; Cadoneghe. Incidente sulla strada del Santo, scontro tra tre auto: un ferito. Lanuvio, scontro tra due auto nella notte: due feritiCRONACA – Un incidente stradale tra due auto si è verificato ieri sera, poco dopo le 23:30, a Lanuvio, su via Stura all’incrocio con via Passo della Corte. Secondo le prime ricostruzioni, ... lanotiziaoggi.it SS 652: Scontro frontale tra tre auto sulla Fondovalle. Grave incidente al confine tra Abruzzo e MoliseCastel di Sangro – Un grave incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi lungo la SS 652 Fondovalle Sangro, ... teleaesse.it Trapani, lo scontro salvezza con il Picerno termina in parità #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook Scontro al vertice UE: Von der Leyen punta al controllo della politica estera, la Francia frena e blinda Kallas. Dietro la disputa istituzionale si nasconde la profonda spaccatura tra Parigi e Berlino sul rapporto con Trump e la sovranità europea. x.com