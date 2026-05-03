Il ministro della Giustizia avrebbe deciso di intraprendere un'azione legale contro il conduttore di Report, secondo quanto riportato da Il Foglio. La decisione arriva in seguito a una trasmissione che, a suo avviso, avrebbe diffuso informazioni non verificate o dannose. Il ministro avrebbe incaricato i propri legali di preparare le basi per una possibile causa legale, senza ulteriori dettagli pubblicati.

Secondo quanto riportato da Il Foglio, il ministro della Giustizia Carlo Nordio sarebbe pronto a un'azione legale nei confronti di Sigfrido Ranucci per le sue dichiarazioni a "È sempre Cartabianca", su Rete 4: stando a quanto scrive il quotidiano, che cita fonti del ministero, nell’istanza di risarcimento si farà riferimento al danno alla reputazione e all’immagine del Guardasigilli prodotto dalla diffusione di notizie non ancora verificate. Per questo, la Rai sarebbe indirizzata a non fornire alcuna tutela legale al conduttore di Report. Ospite di Bianca Berlinguer, Ranucci, invitato per presentare il suo libro, ha anticipato alcune rivelazioni legate al ministro della Giustizia Carlo Nordio, sulla vicenda della grazia a Nicole Minetti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scontro Nordio-Ranucci, il ministro pronto ad un'azione legale contro il conduttore di Report

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