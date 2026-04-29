Nordio nel ranch di Cipriani Ranucci infanga il ministro chiama in diretta e lo stende

Durante la puntata di martedì 28 aprile di È sempre Cartabianca, trasmessa su Rete4, il ministro della giustizia ha chiamato in diretta dopo che un giornalista aveva espresso commenti critici su di lui. La conversazione è diventata tesa quando il ministro ha risposto alle accuse, ribadendo la propria posizione e contestando le affermazioni del giornalista. L’episodio ha attirato l’attenzione sui rapporti tra politica e stampa nel contesto televisivo del programma.

Nel corso della puntata di È sempre Cartabianca, andata in onda martedì 28 aprile su Rete4 e condotta da Bianca Berlinguer, il giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, è intervenuto in studio riferendo una presunta informazione ricevuta da una fonte riguardo al ministro della Giustizia Carlo Nordio. "Una nostra fonte avrebbe visto il ministro Nordio nel ranch di Cipriani a marzo. Se fosse vero, è una notizia. Stiamo verificando", ha dichiarato Ranucci.La conduttrice ha poi ricostruito il contesto della vicenda, collegando l’indiscrezione alla recente inchiesta pubblicata da "Il Fatto Quotidiano" sulla pratica per la richiesta di...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - "Nordio nel ranch di Cipriani". Ranucci infanga, il ministro chiama in diretta e lo stende Notizie correlate Sigfrido Ranucci: “Nordio in Uruguay nel ranch di Cipriani e Minetti”. Il ministro della Giustizia smentisce | VIDEONel caso della grazia concessa a Nicole Minetti spunta la rivelazione di Sigfrido Ranucci, prontamente smentita dal ministro della Giustizia, secondo... Ranucci: "Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay". Il ministro: "Inventato di sana pianta, valuto le vie legali""Una fonte ci ha detto di aver visto il ministro Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay". Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Caso Minetti, Nordio: Io nel ranch di Cipriani in Uruguay? Inventato di sana pianta, c'è limite a tutto; Minetti, si muove l’Interpol. La Procura: fatti gravissimi. Scontro Nordio-Ranucci; Grazia a Nicole Minetti, scontro tra Sigfrido Ranucci e Nordio sul ranch di Cipriani in Uruguay: Mai stato; Caso Minetti, Ranucci a Carta bianca: Nordio in Uruguay. Il ministro chiama: Notizia falsa. Ranucci: Nordio in Uruguay nel ranch del compagno di Minetti. Il ministro smentisceIl conduttore di Report ha citato una fonte attendibile, ma Nordio nega: Non so da dove escano queste follie inventate di sana pianta ... dire.it Ranucci e Nordio, scintille in tv: Il ministro in Uruguay nel ranch di Cipriani e Minetti. Lui telefona in diretta: Follie inventateLe parole del conduttore di Report a È sempre Cartabianca, su Rete4. Il Guardasigilli chiama durante la trasmissione per smentire tutto: Penso anche alle vie legali perché c'è un limite a tutto, an ... today.it La grazia a Minetti è una delle più grandi baracconate di questo paese, di per sé incline alla farsa. Larga parte della stampa, fino a ieri, invece di condannare il comportamento di Nordio e Mattarella ha bazookato il Fatto, reo evidentemente di dare ancora noti - facebook.com facebook Grazia a Minetti, Meloni blinda Nordio: “Mi fido di lui”. E dà colpa ai giudici: “Le indagini le fa la Procura, non il ministero”. @salvini_giacomo x.com