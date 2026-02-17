Scontro frontale tra due auto sulla provinciale | due feriti in codice giallo

Due auto si sono scontrate frontalmente oggi pomeriggio lungo la provinciale 81 tra Tuturano e Cerano, causando il ferimento di due persone. L’incidente è avvenuto intorno alle 17, quando le vetture si sono urtate violentemente, provocando danni significativi ai veicoli e il trasferimento immediato dei feriti in ospedale in codice giallo.

Incidente stradale sul tratto che collega Tuturano e Cerano. Danni ingenti ai veicoli. Sul posto polizia locale e 118 per i soccorsi TUTURANO - Uno scontro frontale-laterale si è verificato oggi pomeriggio (17 febbraio 2026) sulla strada provinciale 81, nel tratto compreso tra Tuturano e Cerano. L’incidente ha coinvolto una Citroën Xsara Picasso e una Lancia Musa. L'impatto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha provocato il ferimento di due persone. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 per prestare i primi soccorsi ai feriti, poi trasportati in ospedale in codice giallo.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Frontale tra due auto: due feriti e traffico paralizzato sulla ProvincialeUn frontale tra due veicoli sulla Provinciale 237 ha causato gravi disagi questa mattina.

Leggi anche: Scontro frontale tra due auto sulla via Emilia, tra i sette feriti anche due bimbi. Grave una 69enne

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.